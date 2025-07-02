Путину предложили распространить льготу на образование на вдов бойцов СВО

«Сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получении образования только для участников СВО и их детей. Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», — сказала Цивилёва.