Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа Зеленского

Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа президента Украины. Об этом заявил представитель УПЦ митрополит Климент, опровергая информацию о наличии у предстоятеля УПЦ других паспортов.

Источник: Life.ru

«Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины и имеет все права обжаловать этот указ», — сказал Климент он изданию «Страна».

По словам самого Онуфрия, ранее у него действительно было российское гражданство, но он от него отказался. Митрополит пояснил, что получил его автоматически, так как на момент распада СССР был зарегистрирован в России, где проходил обучение в духовной семинарии.

Зеленский лишил митрополита Украинской православной церкви Онуфрия украинского гражданства. Как утверждает Служба безопасности, причиной лишения послужило получение им в 2002 году российского паспорта. СБУ также заявляет о его связях с Московской патриархией.