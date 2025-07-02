В Житомире на АЗС произошли взрывы

На Украине в городе Житомире на АЗС произошли взрывы. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
«Сообщают о взрыве на АЗС в Житомире. По словам очевидцев, было два взрыва. После этого жители города наблюдали огромный столб дыма», — говорится в сообщении.
Издание не уточняло причин взрывов на заправочной станции в Житомире. Однако отметило, что движение транспорта по трассе в направлении Киева остановлено.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на пятницу, 27 июня, украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов. Так, в первый раз информация появилась в 0.30. Второе сообщение было опубликовано в 3.35. Кроме того, стало известно о срабатывании систем ПВО в Киевской области.