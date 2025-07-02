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В Житомире на АЗС произошли взрывы

Трасса на Киев перекрыта, жители Житомира видели огромный столб дыма.

Источник: Комсомольская правда

На Украине в городе Житомире на АЗС произошли взрывы. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Сообщают о взрыве на АЗС в Житомире. По словам очевидцев, было два взрыва. После этого жители города наблюдали огромный столб дыма», — говорится в сообщении.

Издание не уточняло причин взрывов на заправочной станции в Житомире. Однако отметило, что движение транспорта по трассе в направлении Киева остановлено.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на пятницу, 27 июня, украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов. Так, в первый раз информация появилась в 0.30. Второе сообщение было опубликовано в 3.35. Кроме того, стало известно о срабатывании систем ПВО в Киевской области.