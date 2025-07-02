В Житомире на АЗС произошли взрывы

Как писал сайт KP.RU, в ночь на пятницу, 27 июня, украинские СМИ сообщали, что в Киеве и Киевской области несколько раз фиксировались звуки взрывов. Так, в первый раз информация появилась в 0.30. Второе сообщение было опубликовано в 3.35. Кроме того, стало известно о срабатывании систем ПВО в Киевской области.