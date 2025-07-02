Путин ждет доклада о сроках и параметрах прокладки ВСМ к апрелю

К концу марта 2026 года министерствам и ведомствам поручено подготовить подробный доклад о сроках строительства и характеристиках высокоскоростных магистралей, предварительно получив заключения Главгосэкспертизы. Соответствующее указание было дано президентом России Владимиром Путиным в ходе совещания с членами правительства.
Президент заслушал содержательный доклад вице-премьера Виталия Савельева о продвижении работ по созданию ВСМ и ожидаемых сроках получения экспертного заключения, намеченных на 15 сентября. Путин уточнил, когда правительство сможет предоставить информацию о сроках реализации и параметрах проектов ВСМ. В ответ прозвучало, что на это потребуется год, на что президент отреагировал вопросом: «Весной следующего года примерно?».
«Все правильно излагаете», — отметил глава государства, комментируя выступление Савельева. — «Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по параметрам и по срокам каждого проекта в рамках ВСМ».
Первый в России проект ВСМ, соединяющий Москву и Санкт-Петербург, планируется завершить к 2028 году. В 2026 году предполагается завершить строительство нового завода по производству поездов, а в 2027 году — выпустить два состава для проведения тестовых испытаний на участке Москва — Тверь.