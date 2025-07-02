Путин ждет доклада о сроках и параметрах прокладки ВСМ к апрелю

Президент заслушал содержательный доклад вице-премьера Виталия Савельева о продвижении работ по созданию ВСМ и ожидаемых сроках получения экспертного заключения, намеченных на 15 сентября. Путин уточнил, когда правительство сможет предоставить информацию о сроках реализации и параметрах проектов ВСМ. В ответ прозвучало, что на это потребуется год, на что президент отреагировал вопросом: «Весной следующего года примерно?».