ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах 2016 года

Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора Трампа или его команды с Москвой. Тем не менее Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы группу российских граждан. В Кремле отметили, что аргументированных доказательств этого вмешательства он так и не представил.