ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах 2016 года

«Проверка выявила множество процессуальных отклонений при совместном анализе разведок США 2016 года», — говорится в докладе разведывательного ведомства.
Среди выявленных аномалий:
крайне сжатые сроки;неравномерный доступ к секретной информации;отстранение Национального разведывательного совета;чрезмерное участие руководителей разведывательных агентств;манипулятивный подход к подаче материала.
«Включив ссылку на дополнительные материалы в основную часть ICA в качестве четвертого подтверждающего пункта к выводу о том, что Путин “стремился” помочь Трампу победить, ICA фактически возвела неподтвержденные утверждения в ранг достоверных доказательств, что подорвало аналитическую целостность этого вывода».
Авторы доклада подчеркнули, что соблюдение аналитических процедур и строгих профессиональных стандартов крайне важно для обеспечения достоверности, объективности и точности анализа.
Реакция на доклад.
Процесс составления анализа 2016 года был политически мотивированным, заявил нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
«Президент дал мне задачу положить конец политизации американской разведки. Сегодняшний доклад подчеркивает, что оценка разведывательного сообщества 2016 года проводилась в рамках нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы, созданной бывшим директором Бреннаном и бывшим директором ФБР Коми», — написал он в соцcети X.
Старший сын президента Дональд Трамп — младший уже похвалил новый доклад.
«Даже профессионалы из ЦРУ теперь признают, что Бреннан и его приближенные сфабриковали фальшивую “оценку разведывательного сообщества”, чтобы навредить Трампу при помощи этого бреда», — считает он.
Расследование «российского вмешательства».
Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме обвинения отвергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора Трампа или его команды с Москвой. Тем не менее Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы группу российских граждан. В Кремле отметили, что аргументированных доказательств этого вмешательства он так и не представил.
В мае 2023-го появился доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
ни у американской разведки, ни у правоохранителей не было реальных доказательств сговора Трампа с Россией;у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения Трампа с российскими спецслужбами;ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Москвой; спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о «вмешательстве России в выборы» удалили с сайта комитета сената США по разведке.