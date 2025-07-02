Генсек НАТО оскорбил главу Лавров в прямом эфире, заговорив об Иисусе Христе

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — сказал Рютте.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после саммита альянса в Гааге призвал западные страны избегать излишней доверчивости в отношении России. Он подчеркнул необходимость сохранять бдительность, заявив, что не следует проявлять наивность в вопросах, связанных с Россией.
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