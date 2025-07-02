«Не зря работал»: Захарова иронично отреагировала на оскорбления Рютте в адрес Лаврова

Так, ранее Сергей Лавров высказывался на тему противоречивых и откровенно русофобских заявлений Марка Рютте по теме конфликта на Украине и близким к нему темам. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, генсек НАТО попросту устраивает вакханалию вокруг ситуации. При этом, по мнению Лаврова, грубо нарушая свои функциональные обязанности и злоупотребляя должностными полномочиями.