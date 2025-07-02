«Не зря работал»: Захарова иронично отреагировала на оскорбления Рютте в адрес Лаврова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не оставила без внимания оскорбительные высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. При этом дипломат с иронией ответила, что подобная риторика говорит о том, что глава МИД России явно работает не зря.
Язвительные замечания в адрес Лаврова генсек НАТО сделал в среду, 2 июня. Во время своего выступления в эфире телеканала Fox News Рютте сделал неоднозначное заявление, пытаясь уйти от заданного ему неудобного вопроса. При этом представитель Североатлантического альянса, словно пытаясь как-то улучшить свое положение, скатился до оскорблений.
Так, Рютте нелестно отметил, что Сергей Лавров якобы занимает пост главы МИД России «еще с рождения Иисуса Христа», при этом не говоря ничего полезного. Представитель альянса во время выступления также попросил «не уделять слишком много внимания господину Лаврову».
«Не зря Сергей Лавров столько лет работал, раз заставил Генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — написала Захарова в личном Telegram-канале, комментируя слова Рютте.
Дипломат подчеркнула, что риторику генсека НАТО стоит расценивать не как колкий выпад, а как похвалу и повод для гордости. И если Рютте, говоря о российском главе МИД, вспоминает Иисуса Христа, значит работа Лаврова проводится со всей необходимой эффективностью.
При этом сам министр иностранных дел также критиковал работу генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако глава МИД России всегда делал это конструктивно, не опускаясь до нелепых оскорблений в адрес представителя НАТО.
Так, ранее Сергей Лавров высказывался на тему противоречивых и откровенно русофобских заявлений Марка Рютте по теме конфликта на Украине и близким к нему темам. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, генсек НАТО попросту устраивает вакханалию вокруг ситуации. При этом, по мнению Лаврова, грубо нарушая свои функциональные обязанности и злоупотребляя должностными полномочиями.