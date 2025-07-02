Прекращение финансирования США привело к усилению обезьяньей оспы в Африке

Согласно информации центра, в 2025 году в 13 африканских странах было выявлено свыше 21 тысячи случаев заражения обезьяньей оспой, что превышает общее количество случаев за весь предыдущий год, составившее 19,7 тысячи. Нгонго предполагает, что к концу текущего года число заболевших на африканском континенте может увеличиться в два раза по сравнению с показателями 2024 года.