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Орбан призвал Зеленского принять сторону мира

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал Владимира Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Reuters

Орбан вспомнил свой первый после начала председательства Венгрии в Совете ЕС визит в Киев, который состоялся ровно год назад. Тогда, по словам премьер-министра, он предупредил главу киевского режима, что «время не на его стороне», и оказался прав.

«Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», — написал он.

Орбан 2 июля 2024 года находился на Украине, где встретился с Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Зеленского есть сомнения насчет его предложения.

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