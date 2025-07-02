Орбан призвал Зеленского принять сторону мира

Орбан вспомнил свой первый после начала председательства Венгрии в Совете ЕС визит в Киев, который состоялся ровно год назад. Тогда, по словам премьер-министра, он предупредил главу киевского режима, что «время не на его стороне», и оказался прав.
«Война все еще продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», — написал он.
Орбан 2 июля 2024 года находился на Украине, где встретился с Зеленским. На пресс-конференции с ним венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Позже Орбан заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что у Зеленского есть сомнения насчет его предложения.