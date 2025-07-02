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Россия ждёт положительного ответа от Белоруссии по самолёту «Освей»

Россия ожидает одобрения от Белоруссии по проекту самолёта «Освей», чтобы продолжить работу над его документацией. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Он отметил, что все параметры проекта уже разработаны, и теперь ждут решения от белорусских партнёров. Это необходимо, чтобы перейти к следующему этапу — созданию рабочей конструкторской документации.

В 2024 году было достигнуто соглашение о совместной разработке 19-местного двухмоторного самолёта, который получил название «Освей». Председатель Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что опытный образец воздушного судна планируется создать к 2026 году.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации, что авиакомпания «Аврора» получит первые пять отечественных многоцелевых лёгких самолётов «Байкал» к концу 2026 года.

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