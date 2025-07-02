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Рютте, жестко критикуя Лаврова, вспомнил об Иисусе Христе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в резкой форме прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности распада Североатлантического альянса. Генсек альянса отметил большой стаж работы российского политического деятеля.

Генсек НАТО Рютте резко высказался в адрес Сергея Лаврова.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в резкой форме прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности распада Североатлантического альянса. Генсек альянса отметил большой стаж работы российского политического деятеля.

«Лавров занимает пост министра иностранных дел России, кажется, практически со времен рождения Иисуса Христа, — отметил глава НАТО. — За все это время из его уст не прозвучало ничего конструктивного. Поэтому, полагаю, не следует придавать особого значения заявлениям господина Лаврова», — заявил Рютте.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Сергей Лавров не зря столько лет работал дипломатом, раз заставил генсека НАТО Марка Рютте вспомнить Иисуса Христа в публичных заявлениях. «Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — заявила Захарова.

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