Рютте, жестко критикуя Лаврова, вспомнил об Иисусе Христе

«Лавров занимает пост министра иностранных дел России, кажется, практически со времен рождения Иисуса Христа, — отметил глава НАТО. — За все это время из его уст не прозвучало ничего конструктивного. Поэтому, полагаю, не следует придавать особого значения заявлениям господина Лаврова», — заявил Рютте.