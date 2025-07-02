ЦРУ: оценка США по РФ и выборам в 2016 могла быть политическим заказом

В оценке разведки США относительно того, что РФ якобы предпринимала попытки вмешаться в выборы американского президента в 2016 году, чтобы поддержать кандидата Дональда Трампа, выявлено большое число процедурных нарушений, она могла быть политически мотивированной, говорится в отчете Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
«Проведенный Директоратом анализ обзора выявил многочисленные процедурные аномалии при подготовке этой оценки разведывательного сообщества», — цитирует документ New York Post.
В нем отмечается, что слишком сжатые сроки являются нетипичными для официальной оценки разведывательного сообщества. На подготовку таких документов может уйти несколько месяцев, особенно если принять во внимание масштаб, степень сложности и политическую «чувствительность» ситуации, говорится в отчете.
«Спешка при публикации как засекреченной, так и рассекреченной версий до передачи президентских полномочий вызвала вопросы относительно потенциального политического мотива в поручении Белого дома и графике», — полагают специалисты директората ЦРУ.
Ранее сын американского лидера Дональда Трампа Эрик заявил, что у семьи ушло порядка 500 млн долларов на юридическую защиту от необоснованных обвинений в предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.
Напомним, в 2016 году американские спецслужбы обвинили РФ во вмешательстве в выборы в США. 18 апреля 2019 года американский Минюст опубликовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором тот признал отсутствие сговора между победившим на выборах Трампом и Москвой.