Путин поручил подготовить предложения по строительству ВСМ

Напомним, сегодня Путин провёл совещание с членами правительства по видеосвязи, акцентировав внимание на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Лидер вспомнил вопросы, которые поднимали вдовы участников спецоперации на встречах: они интересовались возможностями получения образования и переквалификации. В связи с этим он спросил, предпринимаются ли какие-либо действия для реализации этого.