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Путин поручил подготовить предложения по строительству ВСМ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по строительству высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России к концу марта 2026 года. Об этом лидер заявил на совещании с правительством.

Источник: Life.ru

«Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ», — сказал Путин.

Вице-премьер подтвердил готовность выполнить поручение.

Напомним, сегодня Путин провёл совещание с членами правительства по видеосвязи, акцентировав внимание на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и их семей. Лидер вспомнил вопросы, которые поднимали вдовы участников спецоперации на встречах: они интересовались возможностями получения образования и переквалификации. В связи с этим он спросил, предпринимаются ли какие-либо действия для реализации этого.