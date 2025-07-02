Ракетный удар ВСУ по ЛНР сорвался благодаря силам ПВО ВС РФ

Попытка ракетного удара со стороны украинских вооруженных сил по населенному пункту Ореховка в ЛНР была сорвана благодаря действиям противовоздушной обороны. Об этом РИА Новости сообщили в военной комендатуре республики.
Очевидцы произошедшего из числа местных жителей поделились информацией об обстоятельствах инцидента.
Как сообщили в комендатуре, обошлось без жертв. Взрывная волна привела к повреждению остекления в здании местной школы, проинформировали в ведомстве. В окрестностях населенного пункта, на открытой местности, возникло возгорание, вызванное падением обломков ракеты. Силами сотрудников МЧС при содействии местных жителей пожар был оперативно ликвидирован, подчеркнули в комендатуре.