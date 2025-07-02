Американский наемник ВСУ Даниэль Вудс-Риз уничтожен российскими военными на Сумском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Бойцами “Севера” уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — отметил собеседник агентства.
Источник уточнил, что наемник находился на Украине с 2022 года, где успел обзавестись семьей. Участвовал в боях в структурах ГУР. Вудс-Риз был ликвидирован 29 июня в районе Алексеевки в Сумской области.
Как писал сайт KP.RU, 24 июня стало известно, что наемник киевского режима из Великобритании Бенджамин Лео Берджесс 1992 года рождения был уничтожен российскими бойцами под Сумами. В ВСУ его знали под позывным «Волнистый попугайчик».
23 июня командование ВСУ перебросило к границе Днепропетровской области и ДНР несколько групп иностранных наемников, которые расположились в населенном пункте Январское.