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ТАСС: Российские бойцы ликвидировали американского наемника ВСУ под Сумами

Вудс-Риз участвовал в боевых действиях с 2022 года в структурах ГУР.

Источник: Комсомольская правда

Американский наемник ВСУ Даниэль Вудс-Риз уничтожен российскими военными на Сумском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Бойцами “Севера” уничтожен американский наемник Daniel Alexander Paul Woods-Reese (Даниэль Александр Пол Вудс-Риз)», — отметил собеседник агентства.

Источник уточнил, что наемник находился на Украине с 2022 года, где успел обзавестись семьей. Участвовал в боях в структурах ГУР. Вудс-Риз был ликвидирован 29 июня в районе Алексеевки в Сумской области.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня стало известно, что наемник киевского режима из Великобритании Бенджамин Лео Берджесс 1992 года рождения был уничтожен российскими бойцами под Сумами. В ВСУ его знали под позывным «Волнистый попугайчик».

23 июня командование ВСУ перебросило к границе Днепропетровской области и ДНР несколько групп иностранных наемников, которые расположились в населенном пункте Январское.