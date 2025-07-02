МИД России экстренно обратился к россиянам после событий в Азербайджане

МИД России обратился к россиянам после ареста граждан РФ в Азербайджане. В ведомстве призвали находящихся в Азербайджане граждан России соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД посоветовали россиянам учитывать обстановку в Азербайджане при планировании поездки туда.
При возникновении проблем в дипломатическом ведомстве рекомендовали незамедлительно связываться с российским посольством в Баку.
Ранее заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил, что Россия должна провести расследование крушения самолета «Азербайджанские авиалинии» AZAL для преодоления негативных отношений между Россией и республикой.
Посольство России в Баку также в среду, 2 июля, обратилось с просьбой к находящимся в Азербайджане россиянам. Граждан просят сообщать о всех случаях применения к ним физического насилия.