Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России экстренно обратился к россиянам после событий в Азербайджане

МИД России обратился к россиянам после ареста граждан РФ в Азербайджане.

МИД России обратился к россиянам после ареста граждан РФ в Азербайджане. В ведомстве призвали находящихся в Азербайджане граждан России соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД посоветовали россиянам учитывать обстановку в Азербайджане при планировании поездки туда.

При возникновении проблем в дипломатическом ведомстве рекомендовали незамедлительно связываться с российским посольством в Баку.

Ранее заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил, что Россия должна провести расследование крушения самолета «Азербайджанские авиалинии» AZAL для преодоления негативных отношений между Россией и республикой.

Посольство России в Баку также в среду, 2 июля, обратилось с просьбой к находящимся в Азербайджане россиянам. Граждан просят сообщать о всех случаях применения к ним физического насилия.