Минвостокразвития готовит программу обновления флота для северного завоза

«Ключевым фактором для обеспечения северного завоза является флот Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, Росатомом и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза», — сказал он в выступлении на совещании главы РФ Владимира Путина с членами кабмина.