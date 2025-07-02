Минвостокразвития готовит программу обновления флота для северного завоза

Ведется разработка программы обновления флота, который используется для северного завоза, сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Ключевым фактором для обеспечения северного завоза является флот Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, Росатомом и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза», — сказал он в выступлении на совещании главы РФ Владимира Путина с членами кабмина.
По словам Чекункова, водный транспорт обеспечивает свыше 90 процентов от общего объема доставки. Северный завоз на сегодняшний день осуществляют 444 судна, в том числе 172 морских и 272 речных.
Чекунков также сообщил о разработке финансово-экономической модели Трансарктического транспортного коридора. Она в том числе предусматривает создание российского дноуглубительного флота, он позволит расширить возможности для северной навигации.
Северный завоз представляет собой комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению жизненно важными товарами жителей Крайнего Севера. Доставка грузов осуществляется в том числе по акватории Северного морского пути. Он является кратчайшим маршрутом по морю между Европой и Азией и, соответственно, между европейской частью России и Дальним Востоком.
Отметим, на совещании с правительством, обсуждая вопросы снабжения северных территорий, президент России Владимир Путин иронично высказался о текущей летней погоде, упомянув приближение зимы.