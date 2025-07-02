Госдеп выступил с заявлением после приостановки поставок оружия США Украине: что сказали

Приостановка поставок оружия Украине не означает, что Вашингтон полностью прекращает военную помощь киевскому режиму. Об этом заявил государственный департамент США.
Ранее издание Politico написало, что США приняли решение временно прекратить поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Причиной такого шага стало сокращение собственных запасов вооружений в американских вооруженных силах.
Издание The Times сообщило, что американские системы ПВО Patriot для ВСУ будут бесполезны без боеприпасов и вооружений, которые поставлялись из США. Отмечалось, что Украина не выпускает боеприпасы для таких комплексов и не сможет наладить их производство в ближайшие годы.