Госдеп выступил с заявлением после приостановки поставок оружия США Украине: что сказали

Издание The Times сообщило, что американские системы ПВО Patriot для ВСУ будут бесполезны без боеприпасов и вооружений, которые поставлялись из США. Отмечалось, что Украина не выпускает боеприпасы для таких комплексов и не сможет наладить их производство в ближайшие годы.