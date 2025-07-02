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В США сочли недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

В Государственном департаменте США заявили, что приостановка Ираном сотрудничества с МАГАТЭ является «неприемлемой».

В Государственном департаменте США заявили, что приостановка Ираном сотрудничества с МАГАТЭ является «неприемлемой». Соединенные Штаты настаивают на немедленном возобновлении этого сотрудничества исламской республикой.

Вашингтон охарактеризовал прекращение взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ как недопустимый шаг. «Мы считаем это “недопустимым”, учитывая решение Ирана прекратить сотрудничество с МАГАТЭ в момент, когда у него еще есть шанс пересмотреть свою политику и встать на путь мирного развития и благополучия», — заявил Брюс представителям прессы.

Иными словами, Соединенные Штаты выразили резкое несогласие с действиями Ирана, прекратившего сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. По мнению США, данный шаг является неприемлемым, особенно учитывая возможность для Ирана выбрать другой, более конструктивный путь.

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