В США сочли недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Вашингтон охарактеризовал прекращение взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ как недопустимый шаг. «Мы считаем это “недопустимым”, учитывая решение Ирана прекратить сотрудничество с МАГАТЭ в момент, когда у него еще есть шанс пересмотреть свою политику и встать на путь мирного развития и благополучия», — заявил Брюс представителям прессы.