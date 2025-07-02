ЦРУ: Обама хотел подставить Трампа докладом о вмешательстве РФ в выборы

Барак Обама на закате своего второго президентского срока вместе с работавшими на тот момент директорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми договорились выпустить доклад о якобы вмешательстве РФ в американские выборы, чтобы таким образом подставить кандидата Дональда Трампа на его первом президентском сроке, заявил действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
«Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа», — приводит его слова The New York Post.
Рэтклифф пояснил, что они хотели создать такой отчет, который никто бы не смог поставить под сомнение, поэтому они «навесили на него ярлык российского сговора и засекретили».
«Он (доклад. — Прим. ред.) фактически получил знак одобрения разведывательного сообщества на то (утверждение. — Прим. ред.), что Россия помогала Трампу. Это фактически поглотило первые два года его президентства», — сказал глава ведомства.
Ранее был опубликован отчет Директората анализа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в которого говорилось, что анализ оценки разведки о вмешательстве в выборы выявил многочисленные процедурные аномалии при ее подготовке, что могло свидетельствовать о политическом заказе.
Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в выборы в Штатах. 18 апреля 2019 года американский Минюст опубликовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором он признал отсутствие сговора между Трампом и Москвой.