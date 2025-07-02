Политолог объяснил, почему Макрон просил Трампа развеять слухи о жене Брижит

По словам эксперта, Макрон понимает, что слухи о Брижит наносят ущерб его репутации и политическим позициям. Во Франции вопросы личной жизни и достоинства имеют большое значение. Распространение подобных слухов подрывает доверие к президенту и создает негативную атмосферу вокруг него.