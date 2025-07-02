Французский президент Эммануэль Макрон стремится положить конец слухам о своей супруге Брижит. Для этого он обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу, сообщил политолог-международник Руслан Панкратов в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, Макрон понимает, что слухи о Брижит наносят ущерб его репутации и политическим позициям. Во Франции вопросы личной жизни и достоинства имеют большое значение. Распространение подобных слухов подрывает доверие к президенту и создает негативную атмосферу вокруг него.
Панкратов отметил, что слухи о якобы трансгендерности* Брижит используют политические противники Макрона. Они пытаются дискредитировать его, ослабить поддержку сторонников и усилить напряжение в обществе. Президенту важно остановить эти разговоры, чтобы сохранить доверие умеренной части избирателей.
При этом Дональд Трамп обсудил ситуацию с американской журналисткой Кэндис Оэунс, пишут «Известия». Он попросил ее прекратить расследование о Брижит Макрон, которую некоторые подозревают в смене пола.
«Царьград» напомнил, что в сентябре парижский суд рассмотрел дело журналисток Наташи Рэй и Дельфин Жегусс, которые утверждали, что Брижит Макрон — мужчина.
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