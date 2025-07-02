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Трамп исключил компанию «Рособоронэкспорт» из санкционного списка США

США сняли с «Рособоронэкспорта» и ряда других российских компаний санкции, связанные с ограничениями против Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил российскую компанию «Рособоронэкспорт» из санкционного списка США, касающегося Сирии и связанных с ней организаций. Соответствующий указ главы Белого дома был опубликован на сайте Минфина страны.

Также из санкционного списка были исключены такие организации, как банк «Русский финансовый альянс», «Промсырьеимпорт», ООО «СТГ Логистик» и другие.

При этом компания «Рособоронэкспорт», которая входит в состав российской государственной корпорации «Ростех», остается в списке ограничений США, связанных с вооруженным конфликтом на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Соединенные Штаты ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group, а также четырех ее руководителей.

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