Трамп исключил компанию «Рособоронэкспорт» из санкционного списка США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил российскую компанию «Рособоронэкспорт» из санкционного списка США, касающегося Сирии и связанных с ней организаций. Соответствующий указ главы Белого дома был опубликован на сайте Минфина страны.
Также из санкционного списка были исключены такие организации, как банк «Русский финансовый альянс», «Промсырьеимпорт», ООО «СТГ Логистик» и другие.
При этом компания «Рособоронэкспорт», которая входит в состав российской государственной корпорации «Ростех», остается в списке ограничений США, связанных с вооруженным конфликтом на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Соединенные Штаты ввели санкции против российской IT-компании Aeza Group, а также четырех ее руководителей.