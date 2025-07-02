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Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством пошутил, что зима может наступить быстрее, чем ожидается, из-за холодной летней погоды. Он отметил, что хотя зима ещё не скоро, погода может резко измениться.

Источник: Life.ru

«Погода сейчас такая, завтра — другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом — бум, вроде лето наступит, жара будет. А потом — тук, опять морозы. И если в чём-то опоздаем, но не завезём, просто проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано со своевременным финансированием», — призвал президент.

После доклада первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой о Северном завозе, Путин добавил, что нельзя упускать ни одного дня.

Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные районы, включая арктические регионы, которые зимой остаются отрезанными от основной территории.

Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, уделив особое внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Он поручил заместителю министра обороны Анне Цивилёвой доложить о мерах социальной защиты для военнослужащих, получивших ранения, но продолжающих нести службу.