Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз

«Погода сейчас такая, завтра — другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом — бум, вроде лето наступит, жара будет. А потом — тук, опять морозы. И если в чём-то опоздаем, но не завезём, просто проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано со своевременным финансированием», — призвал президент.