Путин пошутил о зиме на фоне холодного лета и обсудил северный завоз

«Погода сейчас такая, завтра — другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом — бум, вроде лето наступит, жара будет. А потом — тук, опять морозы. И если в чём-то опоздаем, но не завезём, просто проблемы возникнут. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать всё, что связано со своевременным финансированием», — призвал президент.
После доклада первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой о Северном завозе, Путин добавил, что нельзя упускать ни одного дня.
Северный завоз — это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные районы, включая арктические регионы, которые зимой остаются отрезанными от основной территории.
Как писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, уделив особое внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Он поручил заместителю министра обороны Анне Цивилёвой доложить о мерах социальной защиты для военнослужащих, получивших ранения, но продолжающих нести службу.