Правительство утвердило новые меры по обороне воздушного пространства Молдовы

Ранее сообщалось, что реализация данного законопроекта обойдется бюджету примерно в 594 миллиона леев до 2030 года. Из них около 114 миллионов леев планируется направить на обслуживание систем противовоздушной обороны, 100 миллионов — на закупку оборудования ПВО, 40 миллионов — на подготовку и обучение персонала, а примерно 340 миллионов леев — на оборудование для мониторинга воздушного пространства.