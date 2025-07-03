Правительство утвердило новые меры по обороне воздушного пространства Молдовы

Документ предлагает введение мер по мониторингу, управлению и нейтрализации воздушных рисков и угроз, а также укреплению механизмов сотрудничества между уполномоченными государственными органами, как гражданскими, так и военными.
По словам министра обороны Анатолия Носатого, данный документ необходим из-за нестабильной ситуацией в области безопасности.
Чтобы гарантировать защиту граждан и национальной инфраструктуры в нынешнем напряженном геополитическом контексте, мы исходили из необходимости корректировки законодательства, чтобы Республика Молдова имела четкую и эффективную правовую основу для предотвращения и противодействия несанкционированным пролетам.
Проект предусматривает, что в случае получения проверенной и подтвержденной информации о несанкционированном использовании национального воздушного пространства гражданским или государственным воздушным судном с пилотом на борту Министерство обороны обеспечит защиту воздушного пространства в соответствии с собственными планами регулирования воздушной обстановки, а компетентные органы будут сотрудничать в целях оказания поддержки в обеспечении безопасности национального воздушного пространства.
В то же время новые положения предусматривают, что воздушное судно без пилота на борту, которое незаконно пересекает государственную границу Республики Молдова, может быть уничтожено, нейтрализовано или его полет может быть взят под контроль Военно-воздушными силами, подчиненными Министерству обороны Республики Молдова.
В случае, если воздушное судно без пилота на борту незаконно пересекает воздушное пространство Республики Молдова и его перехват невозможен, Пограничная полиция имеет право обездвижить или уничтожить его, отключив функции управления/контроля или связи.
Ранее сообщалось, что реализация данного законопроекта обойдется бюджету примерно в 594 миллиона леев до 2030 года. Из них около 114 миллионов леев планируется направить на обслуживание систем противовоздушной обороны, 100 миллионов — на закупку оборудования ПВО, 40 миллионов — на подготовку и обучение персонала, а примерно 340 миллионов леев — на оборудование для мониторинга воздушного пространства.
Законопроект был передан на рассмотрение парламента.