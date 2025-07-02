Госдеп: пауза в поставках оружия не означает прекращения поддержки Киева

Приостановка поставок американских вооружений на Украину не означает, что Вашингтон полностью останавливают военную помощь Киеву, заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.
«Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация», — сказала она на брифинге.
Это не значит, что полностью прекращается оказание помощи и поставки вооружений на Украины, подчеркнула Брюс.
Напомним, издание Politico сообщило, что США на время остановили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов из-за опасения, что собственные запасы вооружений достигли критически низкого уровня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если поставки западного оружия на Украину будут уменьшены или полностью остановлены, это приблизит окончание конфликта.