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Госдеп: пауза в поставках оружия не означает прекращения поддержки Киева

Изменился лишь один аспект, заявила Тэмми Брюс.

Источник: Аргументы и факты

Приостановка поставок американских вооружений на Украину не означает, что Вашингтон полностью останавливают военную помощь Киеву, заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект, одна ситуация», — сказала она на брифинге.

Это не значит, что полностью прекращается оказание помощи и поставки вооружений на Украины, подчеркнула Брюс.

Напомним, издание Politico сообщило, что США на время остановили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов из-за опасения, что собственные запасы вооружений достигли критически низкого уровня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если поставки западного оружия на Украину будут уменьшены или полностью остановлены, это приблизит окончание конфликта.

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