Трамп снял санкции с ряда российских активов и банков

Ранее Трамп заявил, что готов продвигать антироссийские санкции. Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм* обсудил этот вопрос с главой Овального кабинета, играя в гольф. Документ направлен на оказание давления на страны, импортирующие российские энергоресурсы. Он предполагает введение высоких торговых барьеров, в частности, 500-процентную пошлину на импорт из этих стран в Соединённые Штаты. Однако эксперты считают, что это ударит по самому Трампу.