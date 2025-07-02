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Трамп снял санкции с ряда российских активов и банков

Президент США Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов в рамках отмены ряда ограничений против Сирии. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Источник: Life.ru

В частности, из списка исключили ряд финансовых организаций и компаний.

Ранее Трамп заявил, что готов продвигать антироссийские санкции. Автор законопроекта сенатор Линдси Грэм* обсудил этот вопрос с главой Овального кабинета, играя в гольф. Документ направлен на оказание давления на страны, импортирующие российские энергоресурсы. Он предполагает введение высоких торговых барьеров, в частности, 500-процентную пошлину на импорт из этих стран в Соединённые Штаты. Однако эксперты считают, что это ударит по самому Трампу.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

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