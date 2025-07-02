«Верить нельзя»: Военный эксперт объяснил «финт ушами» США по помощи Украине

«Пока это не будет официально объявлено Белым домом, верить этому не стоит. Но за этим явно что-то стоит. Важно понять, это делается из благих побуждений, чтобы поспособствовать прекращению огня на Украине, или за этим стоит что-то другое? Что-то другое и есть. Американцы сильно уже поизрасходовали свои арсеналы и говорят об этом откровенно. А я-то уж думал, что США услышали голос Кремля», — заявил Баранец kp.ru.