«Пока это не будет официально объявлено Белым домом, верить этому не стоит. Но за этим явно что-то стоит. Важно понять, это делается из благих побуждений, чтобы поспособствовать прекращению огня на Украине, или за этим стоит что-то другое? Что-то другое и есть. Американцы сильно уже поизрасходовали свои арсеналы и говорят об этом откровенно. А я-то уж думал, что США услышали голос Кремля», — заявил Баранец kp.ru.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее утверждал, будто Вашингтон не передаёт Киеву оружие и разведданные, однако на практике это оказалось ложью. По словам эксперта, Штаты продолжают выполнять программу экс-лидера Джо Байдена, активно финансируя и вооружая Украину.
Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Опасения по поводу сокращения собственных арсеналов оружия побудили к принятию такого решения. По данным инсайдеров, окончательное решение было принято в начале июня, однако его реализация началась только сейчас.