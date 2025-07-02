Пентагон назвал приостановку поставок части оружия ВСУ здравым смыслом

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения всей военной поддержки Украины. Брюс также весьма прагматично отметила, что такое решение президент США Дональд Трамп принял, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».