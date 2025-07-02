Пентагон назвал приостановку поставок части оружия ВСУ здравым смыслом

Приостановка поставок некоторых видов вооружений Украине со стороны США является проявлением здравого смысла и прагматичным шагом. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«Мы рассматриваем это как (проявление — прим. ред.) здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — прокомментировал он журналистам приостановку поставок киевскому режиму отдельных видов оружия.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что временная остановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения всей военной поддержки Украины. Брюс также весьма прагматично отметила, что такое решение президент США Дональд Трамп принял, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».
Издание Politico сообщило, что США приняли решение временно прекратить поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину. Причиной такого шага стало сокращение собственных запасов оружия в американской армии.