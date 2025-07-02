«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения за день на фоне остановки поставок оружия Киеву

Напомним, что первое за сегодня сообщение УВБ-76 передавалось в 12:57. В нём содержалось слово «умелец». Те, кто пытается разгадать шифры радиостанции, связывают трансляцию не только с остановкой поставок американских вооружений на Украину, но и с конфликтом России и Азербайджана, а также с первым за три года звонком лидера Франции Эмманюэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину.