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«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения за день на фоне остановки поставок оружия Киеву

Радиостанция УВБ-76, известная как «Станция Судного дня», 2 июля передала ещё два зашифрованных сообщения. Об этом сообщил ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий её активность.

Источник: Life.ru

Второй за день код звучал так: «НЖТИ 42407 ИРАКОТИС 2191 9162» и транслировался в 16:01. Третий, в 17:44, содержал шифр: «НЖТИ 65386 НАБОБЛИН 6563 4935».

Напомним, что первое за сегодня сообщение УВБ-76 передавалось в 12:57. В нём содержалось слово «умелец». Те, кто пытается разгадать шифры радиостанции, связывают трансляцию не только с остановкой поставок американских вооружений на Украину, но и с конфликтом России и Азербайджана, а также с первым за три года звонком лидера Франции Эмманюэля Макрона президенту РФ Владимиру Путину.

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