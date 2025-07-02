СМИ узнали о секретном указе Путина о перестановках в МВД, СК, МЧС и прокуратуре

Максим Ваничкин (начальник УВД по Юго-Западному административному округу Москвы) стал замначальника ГУ МВД России по Москве по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан;Сергей Воложинов (заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю) — начальник УМВД по Курганской области; Михаил Должиков (заместитель прокурора Ставропольского края) — первый заместитель прокурора Нижегородской области;Юрий Завьялов (замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю) — министр внутренних дел по Республике Тыва;Александр Иванов — замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД;Александр Коробейников (замглавы УМВД по Белгородской области) — замначальника ГУ МВД по Херсонской области;Андрей Макеев — замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС;Дмитрий Свинов (врио главы ГУ МВД по Волгоградской области) — начальник ГУ МВД по Волгоградской области;Николай Смоляков (замглавы полиции — начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю) — замначальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России;Бэликто Базаров — глава следственного управления СК по Сахалинской области;Константин Мальцев (врио главы следственного управления СК по Республике Алтай) — глава следственного управления СК по Республике Алтай;Алексей Попов — глава следственного управления СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, передает Telegram-канал.