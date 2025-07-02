Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп назвал недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Вашингтон требует немедленно восстановить взаимодействие Тегерана с международным агентством.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки считают, что прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ недопустимо и требуют от исламского государства немедленно восстановить его, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Мы используем слово “недопустимо” (относительно того, что. — Прим. ред.) Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», — сказала она на брифинге.

Вашингтон требует от Тегерана немедленно восстановить взаимодействие с международным агентством, сказала она.

Ранее вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что Тегеран отказывается допускать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах. Это связано с тем, что информация о национальных ядерных объектах оказалась в распоряжении израильской стороны, заявил он.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше