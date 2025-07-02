Госдеп назвал недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Соединенные Штаты Америки считают, что прекращение сотрудничества Ирана с МАГАТЭ недопустимо и требуют от исламского государства немедленно восстановить его, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
«Мы используем слово “недопустимо” (относительно того, что. — Прим. ред.) Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», — сказала она на брифинге.
Вашингтон требует от Тегерана немедленно восстановить взаимодействие с международным агентством, сказала она.
Ранее вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что Тегеран отказывается допускать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах. Это связано с тем, что информация о национальных ядерных объектах оказалась в распоряжении израильской стороны, заявил он.