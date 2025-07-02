Госдеп назвал недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Ранее вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи заявил, что Тегеран отказывается допускать гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах. Это связано с тем, что информация о национальных ядерных объектах оказалась в распоряжении израильской стороны, заявил он.