Европарламент проголосует за вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила лидерам фракций о предстоящем голосовании. Этот вопрос возник в связи с обвинениями в превышении полномочий фон дер Ляйен при закупке вакцин против CoViD-19.
Напомним, в конце июня более 70 депутатов Европарламента выразили поддержку вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Это произошло на фоне её участия в скандале, связанном с коррупционными схемами при закупке противокоронавирусных вакцин.
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