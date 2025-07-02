Трамп исключил ряд предприятий РФ из связанного с Сирией списка санкций

США исключили «Рособоронэкспорт» из санкционного списка, касающегося Сирии. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп.
Из документа, опубликованного на сайте Минфина США, следует, что Вашингтон также исключил из санкционного списка банк «Русский финансовый альянс», Темпбанк, «Промсырьеимпорт», ООО «Глобальные концепции групп», ООО «СТГ Логистик», ООО «Маритайм Ассистанс» и ряд других российских организаций.
Напомним, накануне сообщалось, что Вашингтон решил ввести санкции против российской IT-компании Aeza Group и четырех представителей ее руководства.
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