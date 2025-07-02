США потребовали от Ирана немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Также в Тегеране звучали заявления о том, что пришло время Ирану выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В иранском парламенте объяснили это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.