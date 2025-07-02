«Еще не поздно»: Орбан обратился с одним призывом к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимиру Зеленскому стоит одуматься ради урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в соцсети X.
Политик отметил, что боевые действия все еще продолжаются. По словам Орбана, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются.
Венгерский премьер также заявил, что это не театр и не кино, а суровая реальность.
Венгрия осталась на стороне мира, добавил Орбан, отметил, что к миру еще не поздно присоединиться Зеленскому.
Ранее Орбан сказал, что НАТО необходимо прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений. По его мнению, НАТО рано или поздно придется договориться с Россией об объемах своих оборонных расходов.