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«Еще не поздно»: Орбан обратился с одним призывом к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимиру Зеленскому стоит одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимиру Зеленскому стоит одуматься ради урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в соцсети X.

Политик отметил, что боевые действия все еще продолжаются. По словам Орбана, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются.

Венгерский премьер также заявил, что это не театр и не кино, а суровая реальность.

Венгрия осталась на стороне мира, добавил Орбан, отметил, что к миру еще не поздно присоединиться Зеленскому.

Ранее Орбан сказал, что НАТО необходимо прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений. По его мнению, НАТО рано или поздно придется договориться с Россией об объемах своих оборонных расходов.

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