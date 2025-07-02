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Поулсен: Украина ведет переговоры о производстве БПЛА и ракет в Дании

Соглашение может быть подписано в сентябре-октябре, заявил министр обороны королевства.

Источник: Аргументы и факты

Украина ведет переговоры о производстве оружия в Дании, сообщил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поулсен.

В интервью N-tv он рассказал, что стороны могут заключить соглашение в сентябре- октябре. По словам Поулсена, украинские компании смогут производить на территории Дании ракеты и беспилотники.

Министр отметил, что запуск таких производств на территории стран обеспечит защиту украинских вооружений от ударов РФ, так как атака на такие объекты фактически означала бы прямой риск конфликта с НАТО.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении Украины открыть линии производства вооружения в европейских странах — в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. По его словам, планируется начать там производство дронов разного типа, ракет и, возможно, артиллерии.

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