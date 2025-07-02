Радиостанция «Судного дня» выдала три послания на фоне паузы США в помощи Киеву

Первоначальное сообщение появилось в 13.08 по московскому времени, было передано слово «умелец». Затем в эфире почти три часа были слышны только помехи. И только в 16.01 по мск «Жужжалка» выдала слово «иракотис». Выдержав паузу чуть больше полутора часов, в 17.44 по мск, радио «Судного дня» передало сообщение — «набоблин».