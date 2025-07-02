Радиостанция «Судного дня» выдала три послания на фоне паузы США в помощи Киеву

Российская радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня» или «Жужжалка», которая почти 50 лет отправляет в эфир загадочные сообщения, передала три новых послания. Об этом сообщил Telebgram-канал «УВБ-76 логи».
Первоначальное сообщение появилось в 13.08 по московскому времени, было передано слово «умелец». Затем в эфире почти три часа были слышны только помехи. И только в 16.01 по мск «Жужжалка» выдала слово «иракотис». Выдержав паузу чуть больше полутора часов, в 17.44 по мск, радио «Судного дня» передало сообщение — «набоблин».
Стоит отметить, что все эти послания появились на фоне информации о приостановке президентом США Дональдом Трампом поставок киевскому режиму некоторых видов ракет, поскольку американская армия сама испытывает дефицит такого вида вооружений.
Как писал сайт KP.RU, издание Politico сообщило, что США временно остановили поставки ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за сокращения собственных запасов.
В свою очередь в госдепе поспешили немного успокоить подопечных в Киеве, отметив, что временная приостановка поставок зенитных и других ракет киевскому режиму не означает прекращения военной поддержки Украины. Подчеркивалось, что такое решение глава администрации США принял, «чтобы поставить интересы Америки на первое место».
При этом в Пентагоне назвали такого рода паузу со стороны США проявлением здравого смысла и прагматичным шагом.