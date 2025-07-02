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Послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, чтобы выразить официальные претензии к политике Москвы.

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, чтобы выразить официальные претензии к политике Москвы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Баку обеспокоен инцидентом в Екатеринбурге, где 27 июня во время полицейских рейдов погибли двое азербайджанцев, а несколько человек получили тяжелые травмы. В дипломатическом представительстве назвали эти действия противоправными.

Кроме того, азербайджанская сторона осудила использование в российских СМИ термина «этническая преступная группировка» при описании задержанных. Также в МИД Азербайджана отвергли претензии Москвы по поводу арестованных в республике российских граждан, назвав их необоснованными.

«В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым российская сторона была проинформирована о протесте другой стороны относительно недружественных действий и шагов, нанесших ущерб отношениям между двумя странами», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности задержания в Азербайджане 26-летнего россиянина.