Послу РФ в Баку был выражен протест в связи с действиями российской стороны

Как сообщает пресс-служба ведомства, Баку обеспокоен инцидентом в Екатеринбурге, где 27 июня во время полицейских рейдов погибли двое азербайджанцев, а несколько человек получили тяжелые травмы. В дипломатическом представительстве назвали эти действия противоправными.