Урсула фон дер Ляйен может лишиться поста из-за вакцины

Через неделю в Европарламенте должно состояться голосование за вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщил в соцсети Х инициировавший этот процесс евродепутат от Румынии Георге Пиперя.
«Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен только что прошел проверку советом председателей Европарламента. Есть 79 подписей. Он будет обсуждаться в следующий понедельник, голосование пройдет в следующий четверг в Страсбурге», — написал политик.
Сообщается, что еще никогда в истории Евросоюза не поднимали вопрос о вотуме недоверия председателю Еврокомиссии. Фон дер Ляйен спустя несколько лет припомнили скандал с закупкой вакцины против коронавируса во время пандемии.
Суд ЕС признал, что Еврокомиссией были допущены нарушения при этих закупках в 2020−21 годах. Еврочиновники скрыли от общественности цены на препараты. По данным New York Times, было закуплено 1,8 миллиарда доз на 35 миллиардов евро. Издание обращало внимание, что такого количества населению ЕС не требовалось.
Ранее «МК» писал, что евродепутаты подписались под вотумом недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен пандемии.