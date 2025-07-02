В Петербурге отложили принятие запрета на работу мигрантов в такси

Сейчас документ находится на этапе рассмотрения замечаний и предложений, поступивших от различных исполнительных органов. Как уточнили в ходе пресс-конференции 2 июля, этим вопросом занимается Комитет по труду и занятости. Конкретные сроки возможного вступления запрета в силу пока не обозначены.