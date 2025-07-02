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В Петербурге отложили принятие запрета на работу мигрантов в такси

Документ должен был вступить в силу 1 июля.

Источник: Аргументы и факты

Принятие постановления, ограничивающего для мигрантов возможность трудоустройства по патенту в такси и службах доставки в Петербурге, отложено на неопределённый срок.

Первоначально документ планировали ввести в действие с 1 июля, однако власти города не отказались от его реализации. По информации Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, проект всё ещё проходит процедуру межведомственного согласования.

Сейчас документ находится на этапе рассмотрения замечаний и предложений, поступивших от различных исполнительных органов. Как уточнили в ходе пресс-конференции 2 июля, этим вопросом занимается Комитет по труду и занятости. Конкретные сроки возможного вступления запрета в силу пока не обозначены.

Между тем в Московской области проходит эксперимент по приглашению на работу мигрантов из визовых стран, в том числе из Китая и Вьетнама, которые не знают русского языка.