В Петербурге отложили принятие запрета на работу мигрантов в такси

Принятие постановления, ограничивающего для мигрантов возможность трудоустройства по патенту в такси и службах доставки в Петербурге, отложено на неопределённый срок.
Первоначально документ планировали ввести в действие с 1 июля, однако власти города не отказались от его реализации. По информации Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, проект всё ещё проходит процедуру межведомственного согласования.
Сейчас документ находится на этапе рассмотрения замечаний и предложений, поступивших от различных исполнительных органов. Как уточнили в ходе пресс-конференции 2 июля, этим вопросом занимается Комитет по труду и занятости. Конкретные сроки возможного вступления запрета в силу пока не обозначены.
Между тем в Московской области проходит эксперимент по приглашению на работу мигрантов из визовых стран, в том числе из Китая и Вьетнама, которые не знают русского языка.