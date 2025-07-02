Азербайджанскую семью вышлют из России после драки подростков

В результате инцидента между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге, семьи 13-летнего инициатора потасовки и его 15-летнего помощника были высланы из страны, об этом информировала пресс-служба главного управления МВД по региону.
Согласно официальному заявлению, 30 июня юноша 16 лет был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями, полученными в ходе драки, причиной которой стала конфликтная переписка в социальной сети с 13-летним гражданином Азербайджана. Так как на встречу оппонент явился не один, инцидент завершился помещением пострадавшего в больницу.
Еще один 15-летний гражданин Азербайджана, принимавший участие в потасовке, также подвергся депортации вместе со своей семьей.