В Госдепе объяснились насчёт будущих поставок помощи Украине

«Речь не идёт о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи», — заявила Брюс.
Спикер Госдепа подтвердила, что другие виды военной поддержки продолжают поступать на Украину. При этом, по её словам, Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых вооружений.
Напомним, США отложили поставки Украины таких вооружений, как перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM. В администрации США объяснили это решение истощением запасов данных ракет.