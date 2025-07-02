Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе объяснились насчёт будущих поставок помощи Украине

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге подчеркнула, что военная помощь Украине не прекращена полностью, несмотря на решение Пентагона приостановить передачу ряда видов вооружений.

Источник: Life.ru

«Речь не идёт о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи», — заявила Брюс.

Спикер Госдепа подтвердила, что другие виды военной поддержки продолжают поступать на Украину. При этом, по её словам, Вашингтон заранее предупредил Киев о решении приостановить поставки некоторых вооружений.

Напомним, США отложили поставки Украины таких вооружений, как перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM. В администрации США объяснили это решение истощением запасов данных ракет.