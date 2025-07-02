Путин предрек скорое наступление зимы

Во время совещания с кабинетом министров при обсуждении вопроса о Северном завозе президент России Владимир Путин шутливо описал скорое наступление зимы из-за холодного начала лета. Об этом сообщает ТАСС.
«Вот сейчас говорили про зиму. Она у нас вроде как не скоро — но, судя по погоде, может, и быстро наступить. В любом случае о Северном завозе пора говорить уже сейчас», — отметил глава государства.
Путин призвал кабмин к оперативному отслеживанию обстановки и заявил о недопустимости несвоевременной доставки необходимого в труднодоступные регионы. Президент отметил, что погода может преподнести любые сюрпризы.
Глава государства призвал участников совещания следить за сроками финансирования Северного завоза. Он особо подчеркнул, что если правительство не примет меры к доставке в обозначенные сроки, то будут серьезные проблемы.
Ранее «МК» писал, что внимание, которое оказывается российской Арктике в последние годы, позволяет говорить, что государство реально возвращается на наши севера.