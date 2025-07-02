Американские военные признали бездумные поставки оружия Киеву при Байдене

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл раскритиковал подход администрации Джо Байдена к поставкам вооружений Украине. На брифинге для журналистов он заявил, что при предыдущем президенте США передавали Киеву оружие и боеприпасы без должного учета собственных запасов.
По словам Парнелла, политика Байдена фактически позволяла Украине получать любые виды вооружений без ограничений. Представитель Пентагона подтвердил журналистское сравнение, что при прошлой администрации США «распахнули дверь» для киевских запросов.
Напомним, что 1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico.
Ранее в США заявили, что прекратили оказывать военную помощь Украине лишь частично.