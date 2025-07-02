Американские военные признали бездумные поставки оружия Киеву при Байдене

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл раскритиковал подход администрации Джо Байдена к поставкам вооружений Украине. На брифинге для журналистов он заявил, что при предыдущем президенте США передавали Киеву оружие и боеприпасы без должного учета собственных запасов.