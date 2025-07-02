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Орбан призвал Зеленского одуматься ради мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал его одуматься ради разрешения конфликта на Украине. Политик сделал это заявление в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Война всё ещё продолжается, Европа истощена, а поставки американского оружия сокращаются. Это не театр, не сериал, а холодная и суровая реальность. Венгрия осталась на стороне мира», — отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что у Зеленского всё ещё есть возможность вернуться к миру.

Напомним, 2 июля появилась информация о приостановке поставок некоторых вооружений на Украину со стороны Вашингтона. Это касается десятков ракет для ЗРК Patriot, более ста ракет Hellfire и десятков ракет Stinger. Проблема возникла из-за исчерпавшихся запасов вооруженных сил США. При этом в Госдепе обратили внимание, что приостановка касается только одного из аспектов, но не всей помощи в целом.

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