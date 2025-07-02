Орбан призвал Зеленского одуматься ради мира на Украине

Напомним, 2 июля появилась информация о приостановке поставок некоторых вооружений на Украину со стороны Вашингтона. Это касается десятков ракет для ЗРК Patriot, более ста ракет Hellfire и десятков ракет Stinger. Проблема возникла из-за исчерпавшихся запасов вооруженных сил США. При этом в Госдепе обратили внимание, что приостановка касается только одного из аспектов, но не всей помощи в целом.