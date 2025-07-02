США заранее уведомили Украину о приостановке военных поставок

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс опровергла утверждения о том, что Украина не была предупреждена заранее о решении приостановить некоторые военные поставки. На брифинге для журналистов она подчеркнула наличие надежных каналов связи между странами, хотя отказалась уточнить, кто именно проинформировал украинскую сторону.
«Я не буду обсуждать, кто передал [Киеву] эту новость [о приостановке поставок]», — сказала представитель госдепа.
Брюс отметила, что обсуждение этого вопроса состоялось благодаря особой важности Украины для американской внешней политики. Она призвала не преувеличивать значение временных ограничений, напомнив о неизменной приверженности США поддержке Киева.
Представитель Госдепа также добавила, что администрация президента Трампа продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта.
Напомним, что 1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из Соединенных Штатов на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico.
Ранее американские военные признали бездумные поставки оружия Киеву при Байдене.