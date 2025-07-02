США заранее уведомили Украину о приостановке военных поставок

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс опровергла утверждения о том, что Украина не была предупреждена заранее о решении приостановить некоторые военные поставки. На брифинге для журналистов она подчеркнула наличие надежных каналов связи между странами, хотя отказалась уточнить, кто именно проинформировал украинскую сторону.