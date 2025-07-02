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В ЦРУ признали свою ошибку в отношении Путина и Трампа

Сведения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году признаны несостоятельными, так как были политически мотивированными.

Сведения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году признаны несостоятельными, так как были политически мотивированными. К такому выводы пришли в ЦРУ после анализа деятельности своих коллег в тот период.

Американская спецслужба опубликовала доклад, в котором подробно раскрываются выявленные нарушения в работе разведок.

«Проверка выявила множество процессуальных отклонений при совместном анализе разведок США 2016 года», — следует из доклада.

Среди «аномалий», в том числе, выделен «манипулятивный подход к подаче материала». Разведкой США образца 2016 года было сделано заявление, что президент России якобы вмешался в выборный процесс, чтобы помочь Трампу победить. Однако никаких доказательств предъявлено не было, отметили в ЦРУ.

В докладе говорится, что аналитика разведки должна быть объективной и достоверной. Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что Трамп попросил его закончить эпоху политизации спецслужб США.

Ранее «МК» писал, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскрыл некоторые детали телефонного разговора с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

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