Генсек НАТО Рютте назвал Лаврова министром со времен Христа

«Он [Путин] сам однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое. Он ведет очень дорогую войну и также спровоцировал весь Запад увеличить расходы на оборону», — сказал Сикорский в интервью PAP.