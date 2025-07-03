«Курс на самоподрыв»: Захарова двумя словами охарактеризовала всю внешнюю политику ЕС

«Нагнетание истерии вокруг т.н. российской угрозы, с одной стороны, используется как предлог для форсированной милитаризации Евросоюза, которая идёт в ущерб социально-экономическому развитию стран, входящих в это Объединение», — добавила Захарова, иронично предложив Евросоюзу перейти на аббревиатуру ЕБ, так как ЕС фактически становится европейским блоком НАТО.