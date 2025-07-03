Страны Евросоюза взяли курс на самоподрыв. Так прокомментировала последний саммит Евросовета, прошедший в Брюсселе 26 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Они называют это курсом против России, но на самом деле они занимаются каким-то самоуничтожением», — сказала Захарова во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Также дипломат указала на то, что призывы Запада к России «проявить политическую волю» к завершению конфликта звучат лживо и глупо на фоне накачки Киева вооружением.
«Нагнетание истерии вокруг т.н. российской угрозы, с одной стороны, используется как предлог для форсированной милитаризации Евросоюза, которая идёт в ущерб социально-экономическому развитию стран, входящих в это Объединение», — добавила Захарова, иронично предложив Евросоюзу перейти на аббревиатуру ЕБ, так как ЕС фактически становится европейским блоком НАТО.
Напомним, саммит Европейского союза не смог принять заявление, направленное на поддержку Украины. Его заблокировала Венгрия.
Также ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против РФ на последнем саммите.