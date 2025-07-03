Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп проведет саммит с лидерами стран Африки

Администрация президента США Дональда Трампа организует первый с момента его возвращения в Белый дом саммит с африканскими лидерами.

Администрация президента США Дональда Трампа организует первый с момента его возвращения в Белый дом саммит с африканскими лидерами. Как сообщает портал Semafor со ссылкой на осведомленные источники, встреча запланирована на 9−11 июля в Вашингтоне.

В американскую столицу прибудут главы Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала. Основными темами переговоров станут сотрудничество в добыче полезных ископаемых и вопросы обеспечения безопасности в регионе.

По данным издания, этот саммит станет первым этапом диалога — более масштабная встреча США-Африка намечена на сентябрь в Нью-Йорке. Ожидается, что осенний форум соберет более широкий круг участников.

Ранее сообщалось, что США заранее уведомили Украину о приостановке военных поставок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше